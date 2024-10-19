Янчук: Медведеву нужно хорошо подготовиться к Итоговому турниру

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о текущей форме пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

«Думаю, он правильно сделал, что решил не играть в Вене. Да, это хороший турнир, но впереди Итоговый турнир ATP, поэтому нужно хорошо подготовиться к нему. Даниил хоть официально ещё не отобрался, но забрать его место не представляется возможным, потому что у него есть определённый запас очков. Сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к главному турниру конца сезона», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Напомним, из-за повреждения Медведев пропустит турнир в Вене (Австрия). Россиянин первым завершил выступление на Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте турнира он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии. Победитель соревнований получит $ 6 млн.