Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Медведеву нужно хорошо подготовиться к Итоговому турниру

Янчук: Медведеву нужно хорошо подготовиться к Итоговому турниру
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о текущей форме пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

«Думаю, он правильно сделал, что решил не играть в Вене. Да, это хороший турнир, но впереди Итоговый турнир ATP, поэтому нужно хорошо подготовиться к нему. Даниил хоть официально ещё не отобрался, но забрать его место не представляется возможным, потому что у него есть определённый запас очков. Сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к главному турниру конца сезона», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Напомним, из-за повреждения Медведев пропустит турнир в Вене (Австрия). Россиянин первым завершил выступление на Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте турнира он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии. Победитель соревнований получит $ 6 млн.

Материалы по теме
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android