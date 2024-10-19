Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец сравнял счёт по сетам на Six Kings Slam

Завершился второй сет матча четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вторая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу Синнера. Таким образом, в матче будет третий решающий сет.

Ранее в матче за третье место 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл одного из своих главных соперников в карьере — испанца Рафаэля Надаля.

Отметим, что все участники турнира Six Kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион заработает $ 6 млн.