Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец сравнял счёт по сетам на Six Kings Slam
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Завершился второй сет матча четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вторая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу Синнера. Таким образом, в матче будет третий решающий сет.
Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 21:55 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
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|6
|2
|
|3
|2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ранее в матче за третье место 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл одного из своих главных соперников в карьере — испанца Рафаэля Надаля.
Отметим, что все участники турнира Six Kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион заработает $ 6 млн.
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