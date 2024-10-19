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Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец сравнял счёт по сетам на Six Kings Slam

Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец сравнял счёт по сетам на Six Kings Slam
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Завершился второй сет матча четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вторая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу Синнера. Таким образом, в матче будет третий решающий сет.

Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 21:55 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее в матче за третье место 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл одного из своих главных соперников в карьере — испанца Рафаэля Надаля.

Отметим, что все участники турнира Six Kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион заработает $ 6 млн.

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