Новак Джокович опубликовал трогательный пост после знакового матча с Рафаэлем Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), опубликовав пост с обращением к испанцу Рафаэлю Надалю.

«Последний танец получился эпичным. И, конечно, эмоциональным. Я всегда буду дорожить нашим соперничеством, Рафа. Теннис будет скучать по тебе. Спасибо, Эр-Рияд. Особенный турнир. Скоро увидимся», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В матче за третье место турнира «Шлем шести королей» Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 7:6.