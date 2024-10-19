Новак Джокович опубликовал трогательный пост после знакового матча с Рафаэлем Надалем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), опубликовав пост с обращением к испанцу Рафаэлю Надалю.
Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Последний танец получился эпичным. И, конечно, эмоциональным. Я всегда буду дорожить нашим соперничеством, Рафа. Теннис будет скучать по тебе. Спасибо, Эр-Рияд. Особенный турнир. Скоро увидимся», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
В матче за третье место турнира «Шлем шести королей» Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 7:6.
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