Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв Алькараса

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул Синнер обыграл четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу представителя Италии.

На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных (38%). Алькарас, в свою очередь, выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух (100%).

Ранее в матче за третье место 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл одного из своих главных соперников в карьере — испанца Рафаэля Надаля.

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн.