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Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв Алькараса

Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв Алькараса
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул Синнер обыграл четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу представителя Италии.

Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 21:55 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных (38%). Алькарас, в свою очередь, выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух (100%).

Ранее в матче за третье место 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл одного из своих главных соперников в карьере — испанца Рафаэля Надаля.

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн.

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