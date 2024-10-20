Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале Six Kings Slam

Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер оценил победу на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул он обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 21:55 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Как сказал Карлос, мы стараемся выкладываться по максимуму. Просыпаюсь по утрам, пытаясь понять, как его обыграть. Такое соперничество заставляет нас выкладываться на все 100%. Я рад сегодняшней победе. Мы приехали сюда, чтобы показать вам, что такое теннис. Иногда игры продолжительны, как сегодня. Но мы стараемся изо всех сил. Надеюсь, вам понравилось шоу.

Я бы сказал, что мы с Карлосом хорошие друзья. Не лучшие из лучших. Но нам приятно разделять корт друг с другом. Мы стараемся наслаждаться. Надеюсь, наше соперничество продлится как можно дольше. Но есть так много других игроков, которые способны вмешаться. Посмотрим, что будет в будущем», — сказал Синнер в интервью на корте.

Материалы по теме
Синнер одолел Алькараса на Six Kings Slam в Эр-Рияде. Янник заработал $ 6 млн за три матча
Синнер одолел Алькараса на Six Kings Slam в Эр-Рияде. Янник заработал $ 6 млн за три матча
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android