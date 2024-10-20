Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале Six Kings Slam

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер оценил победу на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул он обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

«Как сказал Карлос, мы стараемся выкладываться по максимуму. Просыпаюсь по утрам, пытаясь понять, как его обыграть. Такое соперничество заставляет нас выкладываться на все 100%. Я рад сегодняшней победе. Мы приехали сюда, чтобы показать вам, что такое теннис. Иногда игры продолжительны, как сегодня. Но мы стараемся изо всех сил. Надеюсь, вам понравилось шоу.

Я бы сказал, что мы с Карлосом хорошие друзья. Не лучшие из лучших. Но нам приятно разделять корт друг с другом. Мы стараемся наслаждаться. Надеюсь, наше соперничество продлится как можно дольше. Но есть так много других игроков, которые способны вмешаться. Посмотрим, что будет в будущем», — сказал Синнер в интервью на корте.