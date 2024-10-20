«Без щедрого жеста не обошлось». Кузнецова — о матче Надаля с Джоковичем на Six Kings Slam

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась мнением о встрече за третье место выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Последняя дуэль. Без эффектного щедрого жеста не обошлось — Рафе после матча Six Kings Slam подарили ракетку из золота. Что ж, красиво! Новак хоть и победил, но такую ракетку не получил», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В матче за бронзу Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 7:6.