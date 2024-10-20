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«Без щедрого жеста не обошлось». Кузнецова — о матче Надаля с Джоковичем на Six Kings Slam

«Без щедрого жеста не обошлось». Кузнецова — о матче Надаля с Джоковичем на Six Kings Slam
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась мнением о встрече за третье место выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Последняя дуэль. Без эффектного щедрого жеста не обошлось — Рафе после матча Six Kings Slam подарили ракетку из золота. Что ж, красиво! Новак хоть и победил, но такую ракетку не получил», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В матче за бронзу Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 7:6.

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