Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас отреагировал на поражение от Янника Синнера в финале Six Kings Slam, ответив на вопрос о соперничестве на 10 лет

Карлос Алькарас отреагировал на поражение от Янника Синнера в финале Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с лидером рейтинга ATP итальянским теннисистом Янником Синнером после поражения на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул испанец уступил двукратному обладателю ТБШ Яннику Синнеру со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 21:55 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Наше соперничество через 10 лет? Ну, я надеюсь на это. Я буду тренироваться и стараться изо всех сил. Уверен, что Янник тоже будет на вершине через 10 лет. Я постараюсь делать всё возможное каждый день в течение многих лет. Надеюсь, это сделает наше соперничество всё лучше и лучше с годами. Я хочу сказать, что благодарен за то, что он [Синнер] рядом в туре. Благодаря ему я выкладываюсь по максимуму — выкладываюсь на 100% каждый день, чтобы стать лучшим игроком. Мне приятно каждый раз делить с ним корт. Иногда трудно найти радость. Однако сражаться с ним каждый раз здорово», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн.

Материалы по теме
Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале Six Kings Slam

Теннис: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android