Карлос Алькарас отреагировал на поражение от Янника Синнера в финале Six Kings Slam

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с лидером рейтинга ATP итальянским теннисистом Янником Синнером после поражения на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул испанец уступил двукратному обладателю ТБШ Яннику Синнеру со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

«Наше соперничество через 10 лет? Ну, я надеюсь на это. Я буду тренироваться и стараться изо всех сил. Уверен, что Янник тоже будет на вершине через 10 лет. Я постараюсь делать всё возможное каждый день в течение многих лет. Надеюсь, это сделает наше соперничество всё лучше и лучше с годами. Я хочу сказать, что благодарен за то, что он [Синнер] рядом в туре. Благодаря ему я выкладываюсь по максимуму — выкладываюсь на 100% каждый день, чтобы стать лучшим игроком. Мне приятно каждый раз делить с ним корт. Иногда трудно найти радость. Однако сражаться с ним каждый раз здорово», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн.

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