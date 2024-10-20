Карен Хачанов — Габриэль Диалло: текстовая онлайн-трансляция финала в Алма-Ате
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Сегодня, 20 октября, пройдёт финальный матч на хардовом турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), где встретятся 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и Габриэль Диалло из Канады, занимающий 118-ю позицию в рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 13:00 мск.
Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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118
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Хачанов и Диалло провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В этом году в первом круге «Мастерса» в Монреале россиянин обыграл канадца в двух сетах — 6:4, 6:4.
Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября. Действующим победителем является французский теннисист Адриан Маннарино.
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