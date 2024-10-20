Дарья Касаткина — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

Сегодня, 20 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч финала, в котором встретятся две российские теннисистки — 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга Мирра Андреева.

Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теннисистки впервые сыграют друг против друга на турнире WTA.

Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.