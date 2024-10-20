Дарья Касаткина — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00
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Сегодня, 20 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч финала, в котором встретятся две российские теннисистки — 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга Мирра Андреева.
Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
|1
|2
|3
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|
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Теннисистки впервые сыграют друг против друга на турнире WTA.
Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.
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