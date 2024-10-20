«Мне жаль Паулу». Дарья Касаткина — о матче с Бадосой в полуфинале турнира в Нинбо

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала она оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы (14-я в рейтинге WTA), которая после проигранного первого сета (4:6) снялась из-за проблем со здоровьем.
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«Мне жаль Паулу, и я желаю ей всего наилучшего. Всегда нелегко заканчивать такой матч, особенно в полуфинале. Конечно, это отличный сезон, завтра я собираюсь сыграть ещё в одном финале. Это здорово, что я смогла провести этот сезон очень стабильно и пока здорова», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
В матче за титул в Нинбо Касаткина сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой, также вышедшей в финал на отказе соперницы — чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге, снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.
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