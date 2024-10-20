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«Мне жаль Паулу». Дарья Касаткина — о матче с Бадосой в полуфинале турнира в Нинбо

«Мне жаль Паулу». Дарья Касаткина — о матче с Бадосой в полуфинале турнира в Нинбо
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала она оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы (14-я в рейтинге WTA), которая после проигранного первого сета (4:6) снялась из-за проблем со здоровьем.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Мне жаль Паулу, и я желаю ей всего наилучшего. Всегда нелегко заканчивать такой матч, особенно в полуфинале. Конечно, это отличный сезон, завтра я собираюсь сыграть ещё в одном финале. Это здорово, что я смогла провести этот сезон очень стабильно и пока здорова», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

В матче за титул в Нинбо Касаткина сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой, также вышедшей в финал на отказе соперницы — чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге, снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.

Календарь турнира в Нинбо
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