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«Я не хотела такой победы». Мирра Андреева — о полуфинале с Каролиной Муховой в Нинбо

«Я не хотела такой победы». Мирра Андреева — о полуфинале с Каролиной Муховой в Нинбо
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19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала она оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии (29-я в рейтинге WTA), которая снялась при счёте 2:6, 0:1.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:50 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Каролина Мухова
29
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Я не хотела такой победы, но просто счастлива, что мне удалось выиграть первый сет. Конечно, надеюсь, что с Каролиной ничего серьёзного не случилось и мы скоро увидим её на корте.

Тренер Кончита Мартинес сказала мне: «Что ж, Мирра, сегодня тебе придётся потерпеть» (из-за дождя. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, мы ждали около пяти часов, прежде чем я пошла разминаться перед матчем. Мы сыграли в «Уно» (настольная игра. — Прим. «Чемпионата»), это была самая длинная партия в «Уно», которую мы когда-либо играли. Мы играли целый час, и в итоге я выиграла», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В матче за титул в Нинбо Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, также вышедшей в финал на отказе соперницы — испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 14-ю позицию в рейтинге, снялась после проигранного первого сета (4:6).

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