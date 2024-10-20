«Я не хотела такой победы». Мирра Андреева — о полуфинале с Каролиной Муховой в Нинбо

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала она оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии (29-я в рейтинге WTA), которая снялась при счёте 2:6, 0:1.
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«Я не хотела такой победы, но просто счастлива, что мне удалось выиграть первый сет. Конечно, надеюсь, что с Каролиной ничего серьёзного не случилось и мы скоро увидим её на корте.
Тренер Кончита Мартинес сказала мне: «Что ж, Мирра, сегодня тебе придётся потерпеть» (из-за дождя. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, мы ждали около пяти часов, прежде чем я пошла разминаться перед матчем. Мы сыграли в «Уно» (настольная игра. — Прим. «Чемпионата»), это была самая длинная партия в «Уно», которую мы когда-либо играли. Мы играли целый час, и в итоге я выиграла», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
В матче за титул в Нинбо Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, также вышедшей в финал на отказе соперницы — испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 14-ю позицию в рейтинге, снялась после проигранного первого сета (4:6).
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