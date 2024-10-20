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37-я ракетка мира Анастасия Потапова досрочно завершила сезон-2024

37-я ракетка мира Анастасия Потапова досрочно завершила сезон-2024
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37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о завершении сезона-2024.

«Для начала хочется сказать, что мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Конечно, хотелось бы закончить на более высокой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвёл меня в не самый подходящий момент… Ничего серьёзного, но рисковать было глупо, учитывая тот факт, что ранее была проведена операция. Время для отдыха, восстановления сил и полной перезагрузки!» — написала Потапова в своём телеграм-канале.

В последний раз в 2024 году Анастасия Потапова выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где по ходу матча второго круга снялась из-за травмы.

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