125-я ракетка мира выиграла турнир WTA-250 в Осаке

125-я ракетка мира Сюзан Ламенс из Нидерландов стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В финальном матче она в двух сетах обыграла австралийку Кимберли Биррелл (150-й номер мирового рейтинга) — 6:0, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 13 минут. Нидерландская теннисистка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
25-летняя Сюзан Ламенс выиграла свой первый титул WTA в одиночном разряде. Турнир в Осаке проходил с 14 по 20 октября. В соревнованиях принимали участие российские теннисистки Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Они закончили выступления в первом круге.
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