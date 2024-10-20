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125-я ракетка мира выиграла турнир WTA-250 в Осаке

125-я ракетка мира выиграла турнир WTA-250 в Осаке
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125-я ракетка мира Сюзан Ламенс из Нидерландов стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В финальном матче она в двух сетах обыграла австралийку Кимберли Биррелл (150-й номер мирового рейтинга) — 6:0, 6:4.

Осака. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Кимберли Биррелл
150
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Сюзан Ламенс
125
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Матч продолжался 1 час 13 минут. Нидерландская теннисистка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

25-летняя Сюзан Ламенс выиграла свой первый титул WTA в одиночном разряде. Турнир в Осаке проходил с 14 по 20 октября. В соревнованиях принимали участие российские теннисистки Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Они закончили выступления в первом круге.

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