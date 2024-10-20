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Рафаэль Надаль ответил на вопрос, чем будет заниматься после завершения карьеры теннисиста

Рафаэль Надаль ответил на вопрос, чем будет заниматься после завершения карьеры теннисиста
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Это будет большая перемена в моей жизни. Мне нужно время, чтобы решить, чем я хочу заниматься в будущем, поскольку я с детства жил как профессиональный спортсмен. Сейчас я сосредоточен на подготовке к Кубку Дэвиса и наслаждаюсь этими последними месяцами как профессиональный игрок, собираюсь подготовиться наилучшим образом, чтобы быть конкурентоспособным. Не хочу давить на себя, мне просто нужно время, чтобы подумать», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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