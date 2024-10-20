14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024, но планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

«Из-за проблем со здоровьем я не смогла дограть вчера в Нинбо и, к сожалению, не смогу сыграть в Токио. Мой сезон 2024 года окончен. Это был очень долгий сезон, в котором я преодолела множество ситуаций, которые считала невозможными. Я горжусь собой. Я вернулась туда, где хотела быть и к чему стремилась с момента своего возвращения на корт (14-я ракетка мира — Прим. «Чемпионата»). Я уже думаю о том, чтобы хорошо восстановиться, чтобы представлять свою страну в финале Кубка Билли Джин Кинг в Малаге. Спасибо за постоянную поддержку. До скорой встречи», — написала Бадоса в своём аккаунте в соцсетях.

В апреле этого года испанка не входила в топ-100 рейтинга WTA. Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в испанской Малаге с 13 по 20 ноября 2024 года.