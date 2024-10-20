Надаль — о соперничестве с Джоковичем: играть с Новаком всегда интересно

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о матче с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Это была битва, конечно, сильно отличающаяся от тех, которые мы вели в туре, но было весело, особенно во втором сете. Я недостаточно хорошо сыграл в первом сете, потому что с Олимпиады я не провёл почти ни одного сета. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы найти ритм. Играть против Новака всегда интересно, потому что у нас невероятно длинная история», — приводит слова Надаля Punto de Break.