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Рафаэль Надаль высказался о соперничестве с Новаком Джоковичем

Надаль — о соперничестве с Джоковичем: играть с Новаком всегда интересно
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о матче с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam.

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Это была битва, конечно, сильно отличающаяся от тех, которые мы вели в туре, но было весело, особенно во втором сете. Я недостаточно хорошо сыграл в первом сете, потому что с Олимпиады я не провёл почти ни одного сета. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы найти ритм. Играть против Новака всегда интересно, потому что у нас невероятно длинная история», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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