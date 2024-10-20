Янник Синнер — о Карлосе Алькарасе: просыпаюсь утром, пытаясь понять, как его победить

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер высказался о соперничестве с четырёхкратным чемпионом мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я просыпаюсь утром, пытаясь понять, как его победить. Такое соперничество доводит нас до предела и выходит за рамки 100%. Причина, по которой мы приехали сюда, заключалась в том, чтобы показать всем, что такое теннис. Иногда это может быть долгая битва, как сегодня (в финале Six Kings Slam. — Прим. «Чемпионат»), но мы делаем всё возможное, надеюсь, что зрителям было весело.

С Карлосом мы понимаем друг друга, много путешествуем, мы хорошие друзья. Нам нравится делить корт каждый раз и стараемся получить как можно больше удовольствия. Каждый наш матч очень хорош. Надеюсь, что наше соперничество продлится как можно дольше, но есть много других игроков, которые могут занять место. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Синнера Punto de Break.