Янник Синнер: что бы ни случилось, этот сезон был невероятным

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил свой сезон-2024, по ходу которого выиграл два турнира «Большого шлема», а также попал в допинг-скандал.

«Что бы ни случилось, этот сезон был невероятным, много успехов, различные моменты за пределами площадки, с которыми я продолжаю иметь дело. Это показывает, что могу выйти на корт и забыть обо всём остальном, чтобы показывать теннис, на который я способен. Был отличный год, и он ещё не закончился. Скоро для меня как для итальянца состоится один из самых важных турниров — Итоговый турнир ATP в Турине, а затем Кубок Дэвиса с Италией», — приводит слова Синнера Punto de Break.