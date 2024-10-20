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Янник Синнер: что бы ни случилось, этот сезон был невероятным

Янник Синнер: что бы ни случилось, этот сезон был невероятным
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил свой сезон-2024, по ходу которого выиграл два турнира «Большого шлема», а также попал в допинг-скандал.

«Что бы ни случилось, этот сезон был невероятным, много успехов, различные моменты за пределами площадки, с которыми я продолжаю иметь дело. Это показывает, что могу выйти на корт и забыть обо всём остальном, чтобы показывать теннис, на который я способен. Был отличный год, и он ещё не закончился. Скоро для меня как для итальянца состоится один из самых важных турниров — Итоговый турнир ATP в Турине, а затем Кубок Дэвиса с Италией», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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