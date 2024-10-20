Анна Калинская снялась с турнира WTA-500 в Токио

12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Она была посеяна под четвёртым номером.

Также от участия в турнире отказались 27-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс и 14-й номер рейтинга испанка Паула Бадоса, которая объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем. Таким образом, в основную сетку соревнований попадут как минимум три лаки-лузера.

После снятий произошли перестановки в сетке. Россиянка Диана Шнайдер пропустит первый круг за счёт высокого посева, а во втором круге может сыграть с Вероникой Кудерметовой.

Действующей чемпионкой турнира в Токио является Вероника Кудерметова. В прошлогоднем финале она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1.