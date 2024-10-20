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Янник Синнер назвал момент, когда начал усиленнее работать над психологией

Янник Синнер назвал момент, когда начал усиленнее работать над психологией
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что изменилось в его психологическом подходе к матчам.

«Я не скажу, что это из-за опыта, потому что я ещё очень молод. Я узнал и принял себя таким, какой я есть. В прошлом я совершал большие ошибки, например, в матче с Альтмайером на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Я не был морально готов.

С того момента я начал работать над собой, пытаясь принять это и работать даже тогда, когда уставал на тренировках, когда чувствовал, что больше не могу, а надо. Продолжал становиться лучшей версией себя. Вчера (17 октября. — Прим. «Чемпионата») у меня были трудные моменты против Новака, я могу быть лучше, временами я чувствовал себя очень уставшим. Также сегодня есть несколько вещей, которые могут пойти лучше, но я чувствую, что сделал шаг вперёд, и я надеюсь, что так будет и в ближайшие месяцы и годы, потому что это работа в долгосрочной перспективе», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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