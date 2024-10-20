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Мартина Хингис сыграет с Кирстен Флипкенс в финале турнира Luxembourg Ladies Masters

Мартина Хингис сыграет с Кирстен Флипкенс в финале турнира Luxembourg Ladies Masters
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44-летняя швейцарка экс первая ракетка мира пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Хингис вышла в финал теннисного турнира легенд Luxembourg Ladies Masters. В решающем матче соревнований в Люксембурге она сыграет с 38-летней Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Хингис в полуфинале обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Бельгийская спортсменка в 1/2 финала оказалась сильнее экс девятой ракетки мира Андреа Петкович из Германии — 6:4, 6:3.

В турнире также принимали участие экс первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович, Лаура Робсон из Великобритании, Магдалена Рыбарикова (Словакия) и итальянка Флавиа Пеннетта.

Финал Luxembourg Ladies Masters состоится сегодня, 20 октября.

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