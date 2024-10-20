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Касаткина — Андреева: Дарья с «баранкой» выиграла первый сет в финале турнира в Нинбо

Касаткина — Андреева: Дарья с «баранкой» выиграла первый сет в финале турнира в Нинбо
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В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч финала, в котором встречаются две российские теннисистки — 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга Мирра Андреева.

Первый сет поединка остался за Дарьей со счётом 6:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		4 0
0 		6 2
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Теннисистки впервые играют друг против друга на турнире WTA.

Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.

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