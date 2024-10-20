Новак Джокович — о Надале: Рафа ещё раз показал, что он — икона и легенда тенниса

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о знаковом соперничестве с 22-кратным чемпионом ТБШ испанцем Рафаэлем Надалем, которое завершилось матчем на Six Kings Slam.

«Это был матч, в котором интерес был не к победителю, а к наслаждению моментами последней встречи. Более 60 матчей друг против друга. Поэтому на корте другие ощущения. Играть против него — всегда что-то особенное, но чем ближе подходил момент завершения карьеры, тем особеннее был каждый матч.

Мы ещё раз увидели его боевой дух, когда он выполнил несколько невероятных ударов, и ещё раз показал, что он Рафа Надаль, икона и легенда тенниса. Для меня было честью разделить с ним корт в последний раз», — приводит слова Джоковича Punto de Break.