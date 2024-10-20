Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — о Надале: Рафа ещё раз показал, что он — икона и легенда тенниса

Новак Джокович — о Надале: Рафа ещё раз показал, что он — икона и легенда тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о знаковом соперничестве с 22-кратным чемпионом ТБШ испанцем Рафаэлем Надалем, которое завершилось матчем на Six Kings Slam.

«Это был матч, в котором интерес был не к победителю, а к наслаждению моментами последней встречи. Более 60 матчей друг против друга. Поэтому на корте другие ощущения. Играть против него — всегда что-то особенное, но чем ближе подходил момент завершения карьеры, тем особеннее был каждый матч.

Мы ещё раз увидели его боевой дух, когда он выполнил несколько невероятных ударов, и ещё раз показал, что он Рафа Надаль, икона и легенда тенниса. Для меня было честью разделить с ним корт в последний раз», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Материалы по теме
Надаль — о соперничестве с Джоковичем: играть с Новаком всегда интересно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android