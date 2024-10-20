«Он грозный игрок, лучший из всех». Алькарас — о Синнере после финала Six kings Slam

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о лидере рейтинга ATP итальянском теннисисте Яннике Синнере, которому проиграл (7:6 (7:5), 3:6, 3:6) в финале выставочного турнира «Шлем» шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«С ним нужно всегда играть на 100 процентов, Янник подталкивает тебя к твоим пределам. Он грозный игрок, лучший из всех, даже с умственной точки зрения он никогда не ослабляет бдительность и заставляет вас делать то же самое.

Между мной и ним очень большое взаимное уважение. Мы особо не общаемся между собой, но я бы очень хотел, чтобы это произошло. Это не меняет мой способ игры против него, поскольку, когда я нахожусь на корте, я не думаю ни о чём другом, кроме как лучше противостоять противнику, будь то Синнер или кто-то ещё», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн. Кроме Алькараса и Синнера в Саудовской Арврии выступали серб Новак Джокович (третье место), испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и Хольгер Руне из Дании.