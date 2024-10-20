«Надеюсь приехать в следующем году». Карлос Алькарас — о турнире Six Kings Slam

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Атмосфера великолепна, точно такая же была, когда я приехал сюда с Джоковичем в прошлом году. Есть большая страсть у болельщиков, не в последнюю очередь потому, что нет привычки наблюдать теннис ежедневно, поэтому всякий раз, когда это происходит, это действительно вызывает привыкание. Я благодарен организаторам и очень надеюсь вернуться в следующем году для нового опыта», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Алькарас в финале турнира в Саудовской Аравии проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру — (7:6 (7:5), 3:6, 3:6).

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн.