Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь приехать в следующем году». Карлос Алькарас — о турнире Six Kings Slam

«Надеюсь приехать в следующем году». Карлос Алькарас — о турнире Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Атмосфера великолепна, точно такая же была, когда я приехал сюда с Джоковичем в прошлом году. Есть большая страсть у болельщиков, не в последнюю очередь потому, что нет привычки наблюдать теннис ежедневно, поэтому всякий раз, когда это происходит, это действительно вызывает привыкание. Я благодарен организаторам и очень надеюсь вернуться в следующем году для нового опыта», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Алькарас в финале турнира в Саудовской Аравии проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру — (7:6 (7:5), 3:6, 3:6).

Отметим, что все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а Янник Синнер выиграл главный приз в размере $ 6 млн.

Материалы по теме
«Он грозный игрок, лучший из всех». Алькарас — о Синнере после финала Six kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android