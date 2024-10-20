Касаткина — Андреева: Мирра выиграла второй сет в финале турнира в Нинбо
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В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч финала, в котором встречаются две российские теннисистки — 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга Мирра Андреева.
Второй сет поединка остался за Миррой со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|2
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Теннисистки впервые играют друг против друга на турнире WTA.
Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.
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