Касаткина — Андреева: Мирра выиграла второй сет в финале турнира в Нинбо

В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч финала, в котором встречаются две российские теннисистки — 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга Мирра Андреева.

Второй сет поединка остался за Миррой со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теннисистки впервые играют друг против друга на турнире WTA.

Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.