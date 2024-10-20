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«Знаю Неймара и Роналду». Карлос Алькарас — о футбольной лиге в Саудовской Аравии

«Знаю Неймара и Роналду». Карлос Алькарас — о футбольной лиге в Саудовской Аравии
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о футболе в Саудовской Аравии.

«Честно говоря, я никогда не видел целую игру в саудовской лиге и даже половину матча… я смотрел несколько видео, знаю Неймара, Роналду, но не всю саудовскую лигу. Я надеюсь заполнить этот пробел в ближайшее время, возможно, в следующем году», — сказал Алькарас на пресс-конференции после финала турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде с Янником Синнером (7:6 (7:5), 3:6, 3:6).

Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии по футболу выступает португальский форвард Криштиану Роналду, играющий за клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Нападающий сборной Бразилии Неймар является игроком «Аль-Хиляля», ставшего чемпионом Саудовской Аравии в прошлом сезоне.

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