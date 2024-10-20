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Карен Хачанов — Габриэль Диалло: канадец сравнял счёт по сетам в финале турнира в Алма-Ате

Карен Хачанов — Габриэль Диалло: канадец сравнял счёт по сетам в финале турнира в Алма-Ате
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В эти минуты проходит финальный матч хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), в котором встречаются 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и Габриэль Диалло из Канады, занимающий 118-ю позицию в рейтинге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 2
2 		7 1
         
Габриэль Диалло
118
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Россиянин уверенно выиграл первый сет — 6:2. Канадец выиграл вторую партию со счётом 7:5.

Хачанов и Диалло провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В этом году в первом круге «Мастерса» в Монреале россиянин обыграл канадца в двух сетах — 6:4, 6:4.

Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября. Действующим победителем турнира является французский теннисист Адриан Маннарино.

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