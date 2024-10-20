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«Прекрасно провели время». Даниил Медведев опубликовал пост о Six Kings Slam

«Прекрасно провели время». Даниил Медведев опубликовал пост о Six Kings Slam
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост на своей странице в социальных сетях об участии в выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Спасибо, Эр-Рияд, что снова нас принял! Мы прекрасно провели время. Был отличный теннисный турнир (поздравляю, Янник… просто слишком хорош), мой первый боксёрский бой, тур по Эр-Рияду, картинг с командой (конечно, я был самым быстрым) и отличная еда… Мы с нетерпением ждём возвращения!» — написал Медведев в Х.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Напомним, на Six Kings Slam Медведев проиграл в первом матче Яннику Синнеру, который впоследствии выиграл турнир.

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