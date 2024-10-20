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Дарья Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA-500 в Нинбо

Дарья Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA-500 в Нинбо
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

В третьем сете Касаткина отыгралась со счёта 0:3.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи.

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