Дарья Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере и второй в сезоне

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла восьмой титул WTA в карьере. В финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

Ранее в 2024 году Дарья выиграла трофей на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В своей карьере 27-летняя россиянка побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде в 2017, 2018, 2021 (дважды), 2022 (дважды) годах. Шесть из своих титулов Касаткина выиграла на WTA-500.

По итогам успешного выступления в Нинбо Дарья Касаткина вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет девятой ракеткой мира. Её лучшая позиция в карьере — восьмая.