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Дарья Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере и второй в сезоне

Дарья Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере и второй в сезоне
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла восьмой титул WTA в карьере. В финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее в 2024 году Дарья выиграла трофей на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В своей карьере 27-летняя россиянка побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде в 2017, 2018, 2021 (дважды), 2022 (дважды) годах. Шесть из своих титулов Касаткина выиграла на WTA-500.

По итогам успешного выступления в Нинбо Дарья Касаткина вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет девятой ракеткой мира. Её лучшая позиция в карьере — восьмая.

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