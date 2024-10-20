Дарья Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере и второй в сезоне
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла восьмой титул WTA в карьере. В финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее в 2024 году Дарья выиграла трофей на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В своей карьере 27-летняя россиянка побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде в 2017, 2018, 2021 (дважды), 2022 (дважды) годах. Шесть из своих титулов Касаткина выиграла на WTA-500.
По итогам успешного выступления в Нинбо Дарья Касаткина вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет девятой ракеткой мира. Её лучшая позиция в карьере — восьмая.
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