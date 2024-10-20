Мирра Андреева и Дарья Касаткина обнялись после напряжённого финала в Нинбо

Российские теннисистки Мирра Андреева и Дарья Касаткина обнялись после очного финала на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Победу одержала Касаткина со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

Фото: Кадр из трансляции

17-летняя Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи.