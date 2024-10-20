Организаторы турнира в Базеле поздравили Андрея Рублёва с днём рождения

Сегодня, 20 октября, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв отмечает своё 27-летие. Организаторы турнира в Базеле (Швейцария) поздравили именинника с днём рождения.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Рублёв задувает свечи на торте, подаренном сотрудниками швейцарского турнира.

Турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) пройдёт с 21 по 27 октября. В первом круге соревнований Рублёв сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Действующим чемпионом Swiss Indoors является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).