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Фото: эмоции Дарьи Касаткиной после матчбола в финале турнира в Нинбо

Фото: эмоции Дарьи Касаткиной после матчбола в финале турнира в Нинбо
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина эмоционально отреагировала на победу на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Победный розыгрыш закончился ошибкой Андреевой в аут после продолжительной серии ударов. Касаткина упала на корт и закрыла лицо руками.

Фото: Кадр из трансляции

После окончания встречи теннисистки обнялись.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

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