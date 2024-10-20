Фото: эмоции Дарьи Касаткиной после матчбола в финале турнира в Нинбо

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина эмоционально отреагировала на победу на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

Победный розыгрыш закончился ошибкой Андреевой в аут после продолжительной серии ударов. Касаткина упала на корт и закрыла лицо руками.

Фото: Кадр из трансляции

После окончания встречи теннисистки обнялись.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).