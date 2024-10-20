Мирра Андреева разрыдалась на награждении после поражения от Касаткиной в финале Нинбо

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать сильных эмоций во время церемонии награждения после финала категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она уступила соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Фото: Кадр из трансляции

Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Мирра начала плакать, Касаткина поддержала Андрееву: Дарья подбежала к соотечественнице и обняла её.

Фото: Кадр из трансляции

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).