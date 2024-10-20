Только Елена Рыбакина превосходит Дарью Касаткину по числу титулов WTA-500 в 2024 году

Сегодня, 20 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла второй титул категории WTA-500 в 2024 году. Только пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина превосходит россиянку по количеству выигранных соревнований WTA-500 в этом сезоне.

Титулы Касаткиной и Рыбакиной на турнирах WTA-500 в 2024 году:

Елена Рыбакина (Казахстан) — 3 (Брисбен, Штутгарт, Абу-Даби).

Дарья Касаткина (Россия) — 2 (Истборн, Нинбо).

Всего за карьеру на счету 27-летней Касаткиной шесть титулов категории WTA-500.

Напомним, в финале турнира в Нинбо она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву со счётом 6:0, 4:6, 6:4.