Мирра Андреева проиграла первый финал на уровне WTA

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере проиграла финал на уровне WTA. В матче за титул на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) она уступила соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Для 17-летней Андреевой это был второй финал на турнире WTA. В июле 2024 года Мирра выиграла дебютный титул на турнире в Яссах (Румыния). В финале она обыграла бывшую россиянку Элину Аванесян.

Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.