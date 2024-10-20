Мирра Андреева проиграла первый финал на уровне WTA
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19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере проиграла финал на уровне WTA. В матче за титул на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) она уступила соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|
|6
|4
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Для 17-летней Андреевой это был второй финал на турнире WTA. В июле 2024 года Мирра выиграла дебютный титул на турнире в Яссах (Румыния). В финале она обыграла бывшую россиянку Элину Аванесян.
Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.
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