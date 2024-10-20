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Мирра Андреева проиграла первый финал на уровне WTA

Мирра Андреева проиграла первый финал на уровне WTA
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19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере проиграла финал на уровне WTA. В матче за титул на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) она уступила соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Для 17-летней Андреевой это был второй финал на турнире WTA. В июле 2024 года Мирра выиграла дебютный титул на турнире в Яссах (Румыния). В финале она обыграла бывшую россиянку Элину Аванесян.

Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.

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