Карен Хачанов стал чемпионом турнира ATP-250 в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Россиянин выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале он стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).