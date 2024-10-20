«Стараюсь не плакать, фотографии будут ужасные». Мирра Андреева — после финала в Нинбо

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к соотечественнице Дарье Касаткиной, которой уступила в финале турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) — 0:6, 6:4, 4:6.

«В первую очередь поздравляю Дашу, ты точно заслужила этот титул. Я очень стараюсь не плакать, потому что фотографии будут ужасные, но ничего не могу с собой поделать, простите. Ты в этом году сыграла так много финалов, и вот под конец года ещё один титул», — сказала Андреева после матча.

Мирра вела в решающем сете 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд.

Для 17-летней Андреевой это был второй финал на турнире WTA. В июле 2024 года Мирра выиграла дебютный титул на турнире в Яссах (Румыния). В финале она обыграла бывшую россиянку Элину Аванесян.