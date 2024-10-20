Дарья Касаткина — Мирре Андреевой: cпасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к соотечественнице Мирре Андреевой, которую обыграла в финале хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) — 6:0, 4:6, 6:4. 17-летняя Мирра не смогла сдержать слёз во время церемонии награждения после финала.

«Ты так молода и уже такая заноза, просто невероятно. Вижу, ты плачешь и никак не успокоишься, но это ничего – всё ещё придёт. Уверена, некоторые моменты твоего счастья мы ещё разделим вместе. Я счастлива, что ты есть в туре, рядом со мной – окей, может не та-а-ак уж счастлива, потому что с тобой так сложно играть, но это очень впечатляет. Ты очень хороший игрок и друг. Хочу играть с тобой как можно чаще. И да – спасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла в этом году», — сказала Касаткина после матча.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В 2024 году Касаткина проиграла четыре финала на турнирах WTA (Аделаида, Абу-Даби, Чарльстон, Сеул).