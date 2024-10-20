Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Мирре Андреевой: cпасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла

Дарья Касаткина — Мирре Андреевой: cпасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к соотечественнице Мирре Андреевой, которую обыграла в финале хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) — 6:0, 4:6, 6:4. 17-летняя Мирра не смогла сдержать слёз во время церемонии награждения после финала.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Ты так молода и уже такая заноза, просто невероятно. Вижу, ты плачешь и никак не успокоишься, но это ничего – всё ещё придёт. Уверена, некоторые моменты твоего счастья мы ещё разделим вместе. Я счастлива, что ты есть в туре, рядом со мной – окей, может не та-а-ак уж счастлива, потому что с тобой так сложно играть, но это очень впечатляет. Ты очень хороший игрок и друг. Хочу играть с тобой как можно чаще. И да – спасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла в этом году», — сказала Касаткина после матча.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В 2024 году Касаткина проиграла четыре финала на турнирах WTA (Аделаида, Абу-Даби, Чарльстон, Сеул).

Материалы по теме
«Стараюсь не плакать, фотографии будут ужасные». Мирра Андреева — после финала в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android