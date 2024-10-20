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Видео: Дарья Касаткина поддержала расплакавшуюся на награждении Мирру Андрееву

Видео: Дарья Касаткина поддержала расплакавшуюся на награждении Мирру Андрееву
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала свою 17-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву после финала на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале Андреева уступила со счётом 0:6, 6:4, 4:6 и не смогла сдержать сильных эмоций во время церемонии награждения.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Мирра начала плакать, Касаткина поддержала Андрееву: Дарья подбежала к соотечественнице и обняла её.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео трогательного момента между россиянками.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

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