Янник Синнер опубликовал пост о победе на Six Kings Slam — 2024

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост на своей странице в социальных сетях по итогам победного для себя выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Спасибо Six Kings Slam за невероятную неделю! Мне очень понравилось, такая привилегия играть со столькими великолепными теннисистами», — написал Синнер.

Напомним, в финале выставочного турнира Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькраса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. На пути к главному призу Синнер также обыграл россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.