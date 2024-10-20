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«Я не хочу битвы с Руудом и Димитровым». Рублёв — о попадании на Итоговый чемпионат ATP

«Я не хочу битвы с Руудом и Димитровым». Рублёв — о попадании на Итоговый чемпионат ATP
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Cедьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о соперничестве с норвежцем Каспером Руудом и болгарином Григором Димитровым за место на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«У меня очень хорошие отношения с Каспером Руудом и Григором Димитровым, поэтому я не хочу, чтобы это соревнование превратилось в битву за выход в финал ATP. Конечно, если я не попаду туда, мне будет грустно, но я буду рад за них. Я просто хочу, чтобы это стало соревнованием для меня самого», — приводит слова россиянина We Love Tennis.

В данный момент Рублёв с 3660 очками замыкает восьмёрку теннисистов, попадающих на Итоговый чемпионат ATP. В активе Каспера Рууда, занимающего седьмое место в чемпионской гонке, 3885 очков. Григор Димитров находится на 10-й позиции (3185).

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