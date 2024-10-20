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Карен Хачанов завоевал седьмой титул ATP в карьере и второй в сезоне

Карен Хачанов завоевал седьмой титул ATP в карьере и второй в сезоне
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 3
         
Габриэль Диалло
118
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Ранее в 2024 году Хачанов выиграл хардовый турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В своей карьере 28-летний Карен выиграл седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в 2016, 2018 (трижды) и 2023 годах. На его счету имеется одна победа на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), который он завоевал в 2018 году.

После успешного выступления в Алма-Ате Хачанов поднимется на две строчки и станет 24-й ракеткой мира.

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