Карен Хачанов завоевал седьмой титул ATP в карьере и второй в сезоне
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.
Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
118
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Ранее в 2024 году Хачанов выиграл хардовый турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В своей карьере 28-летний Карен выиграл седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в 2016, 2018 (трижды) и 2023 годах. На его счету имеется одна победа на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), который он завоевал в 2018 году.
После успешного выступления в Алма-Ате Хачанов поднимется на две строчки и станет 24-й ракеткой мира.
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