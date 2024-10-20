Муратоглу — о работе с Наоми Осакой: сделаем всё, чтобы добиться успеха на Australian Open

Известный тренер Патрик Муратоглу заявил, что он и его подопечная, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака, сделают всё, чтобы успешно выступить на Australian Open — 2025.

«Долгое время она не играла в свой лучший теннис. Моя задача — вернуть Наоми на её лучший уровень и, если возможно, даже лучше. Никогда не знаешь, когда именно всё сложится. Единственное, что ты знаешь, это рано или поздно произойдёт. Надо верить, но не знаешь, когда это случится. Australian Open — следующее крупное событие, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха уже в Австралии», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.