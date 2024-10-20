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«Одно из самых больших сердец в туре!» ATP поздравила Андрея Рублёва с 27-летием

«Одно из самых больших сердец в туре!» ATP поздравила Андрея Рублёва с 27-летием
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Пресс-служба ATP поздравила седьмую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва с 27-летием.

«Мы подарили Андрею в прошлом году браслет Дружбы, но мы думаем, что ему нужны подарки, которые напоминали бы ему о его доброте каждый год. С днём ​​рождения, одно из самых больших сердец в туре!» — написано на официальной странице ATP в социальных сетях.

Ранее организаторы турнира в Базеле (Швейцария) поздравили именинника с днём рождения и преподнесли ему праздничный торт. Рублёв в данный момент находится в Швейцарии, где с 21 по 27 октября пройдут соревнования категории ATP-500. В первом круге Андрей сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

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