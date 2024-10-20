Карен Хачанов завоевал два титула ATP в сезоне впервые с 2018 года

Сегодня, 20 октября, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, обыграв в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате канадца Габриэля Диалло (6:2, 5:7, 6:3), выиграл второй титул ATP в этом сезоне. В феврале он стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).

Последний раз Хачанов выигрывал два и более турнира ATP за сезон в 2018 году (Марсель, Москва, Париж).

За свою карьеру 28-летний Карен выиграл седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в 2016, 2018 (трижды) и 2023 годах. На его счету имеется один титул категории «Мастерс» в Париже (Франция), который он завоевал в 2018 году.

После успешного выступления в Алма-Ате Хачанов поднимется на две строчки и станет 24-й ракеткой мира.