Карен Хачанов завоевал два титула ATP в сезоне впервые с 2018 года
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Сегодня, 20 октября, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, обыграв в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате канадца Габриэля Диалло (6:2, 5:7, 6:3), выиграл второй титул ATP в этом сезоне. В феврале он стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).
Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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|7
|3
118
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Последний раз Хачанов выигрывал два и более турнира ATP за сезон в 2018 году (Марсель, Москва, Париж).
За свою карьеру 28-летний Карен выиграл седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в 2016, 2018 (трижды) и 2023 годах. На его счету имеется один титул категории «Мастерс» в Париже (Франция), который он завоевал в 2018 году.
После успешного выступления в Алма-Ате Хачанов поднимется на две строчки и станет 24-й ракеткой мира.
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