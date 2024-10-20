«Теперь я счастлив». Карен Хачанов — о победе на турнире ATP-250 в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

«Много эмоций, теперь я чувствую облегчение и очень счастлив. Нельзя было ожидать, что финал будет лёгким, без напряжения, но так было до 6:2, 4:2. Потом он расслабился, стал чаще наносить удары и внезапно переломил ход матча», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале он стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).