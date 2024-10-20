«Третий сет — это чудо». Дарья Касаткина — о финале Нинбо с Миррой Андреевой

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) над Миррой Андреевой (6:0, 4:6, 6:4).

«Честно говоря, была очень тяжёлая неделя. Все матчи были очень непростыми. В четвертьфинале я отыгралась с двух матчболов, а сегодня 0:3, почти 0:4 в третьем сете. Так что этот трофей значит очень многое, я преодолела много трудностей на этой неделе и действительно горжусь собой.

В первом сете я отдала всё, я была суперсосредоточена, уровень был очень высоким. Но, очевидно, после этого я немного сбавила обороты, и Мирра перехватила инициативу. Она из тех игроков, которые никогда не сдаются, и, чтобы выиграть хоть одно очко, нужно почти умереть на корте. Так и было, и, честно говоря, чувствую, что третий сет — это чудо», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.