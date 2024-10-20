«Третий сет — это чудо». Дарья Касаткина — о финале Нинбо с Миррой Андреевой

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) над Миррой Андреевой (6:0, 4:6, 6:4).
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
«Честно говоря, была очень тяжёлая неделя. Все матчи были очень непростыми. В четвертьфинале я отыгралась с двух матчболов, а сегодня 0:3, почти 0:4 в третьем сете. Так что этот трофей значит очень многое, я преодолела много трудностей на этой неделе и действительно горжусь собой.
В первом сете я отдала всё, я была суперсосредоточена, уровень был очень высоким. Но, очевидно, после этого я немного сбавила обороты, и Мирра перехватила инициативу. Она из тех игроков, которые никогда не сдаются, и, чтобы выиграть хоть одно очко, нужно почти умереть на корте. Так и было, и, честно говоря, чувствую, что третий сет — это чудо», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.
- 20 октября 2024
-
17:57
-
17:41
-
17:36
-
17:22
-
16:54
-
16:38
-
16:38
-
16:25
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:39
-
15:34
-
15:25
-
15:04
-
14:51
-
14:46
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
14:12
-
14:11
-
14:02
-
13:54
-
13:44
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:41
-
12:36
-
12:31
-
12:17