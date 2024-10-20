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«Третий сет — это чудо». Дарья Касаткина — о финале Нинбо с Миррой Андреевой

«Третий сет — это чудо». Дарья Касаткина — о финале Нинбо с Миррой Андреевой
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) над Миррой Андреевой (6:0, 4:6, 6:4).

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Честно говоря, была очень тяжёлая неделя. Все матчи были очень непростыми. В четвертьфинале я отыгралась с двух матчболов, а сегодня 0:3, почти 0:4 в третьем сете. Так что этот трофей значит очень многое, я преодолела много трудностей на этой неделе и действительно горжусь собой.

В первом сете я отдала всё, я была суперсосредоточена, уровень был очень высоким. Но, очевидно, после этого я немного сбавила обороты, и Мирра перехватила инициативу. Она из тех игроков, которые никогда не сдаются, и, чтобы выиграть хоть одно очко, нужно почти умереть на корте. Так и было, и, честно говоря, чувствую, что третий сет — это чудо», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

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