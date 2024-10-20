«Кажется, я не ценю это». Мирра Андреева — о повышении в рейтинге WTA
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19-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём повышении в рейтинге WTA. Россиянка гарантированно станет 16-й ракеткой мира по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай).
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|
|6
|4
19
Мирра Андреева
М. Андреева
«Скажи мне кто в начале года, что сезон я буду заканчивать 16-й в мире, то не поверила бы. Сказала бы — это невозможно и слишком высоко. Сейчас же кажется, что я даже не ценю это. Думаю: «Я 16-я? Что ж. Какой может быть позитив, если я не выиграла турнир?» Это неправильно, и я надеюсь изменить своё отношение к этому в будущем», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
Сегодня, 20 октября, в финале турнира в Нинбо Андреева уступила соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.
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