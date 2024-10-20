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«Кажется, я не ценю это». Мирра Андреева — о повышении в рейтинге WTA

«Кажется, я не ценю это». Мирра Андреева — о повышении в рейтинге WTA
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19-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём повышении в рейтинге WTA. Россиянка гарантированно станет 16-й ракеткой мира по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Скажи мне кто в начале года, что сезон я буду заканчивать 16-й в мире, то не поверила бы. Сказала бы — это невозможно и слишком высоко. Сейчас же кажется, что я даже не ценю это. Думаю: «Я 16-я? Что ж. Какой может быть позитив, если я не выиграла турнир?» Это неправильно, и я надеюсь изменить своё отношение к этому в будущем», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Сегодня, 20 октября, в финале турнира в Нинбо Андреева уступила соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

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